Певица Проскурякова изменилась до неузнаваемости из-за проблем со здоровьем

Юлия Проскурякова поделилась с интернет-пользователями новым образом, включающим очки. Из-за серьезных проблем со зрением актрисе пришлось внешне измениться с этим аксессуаром.

На своей странице в соцсетях она выложила фотографию, на которой предстала в очках и сообщила, что они теперь станут ее постоянными спутниками.

Источник фото: @uliaveronika

Проскурякова пригласила подписчиков оценить ее новый образ. Она спросила у фанатов, идут ли ей очки. Однако мнения разделились.

Некоторые выражали восторг, в то время как другие были скептически настроены. Поклонники считают, что выглядит жена Николаева старше, а ее образ напоминает жену Петросяна. В комментариях также были высказаны негативные мнения. Отдельные хейтеры называли певицу «простушкой» и «старушкой».