Назван список полезных продуктов, которые хуже вредных

Врачи подчеркивают важность бдительности при выборе продуктов и внимательного изучения их состава на этикетках. Люди, стремящиеся к здоровому питанию, часто предпочитают обезжиренное молоко или творог с 0% жирности, а также низкожирную сметану, но это может уменьшить пользу от продуктов.

Эксперты отмечают, что кальций из таких продуктов усваивается организмом хуже. Добавление компонентов для улучшения вкуса, включая сахар, является распространенной практикой.

Соки и нектары, хоть и считаются источниками многих витаминов, часто содержат высокое количество сахара.

Специалисты предупреждают людей, что употребление сладких творожков может незаметно привести к превышению дневной нормы сахара, поскольку их содержание в некоторых продуктах достигает до 15%.