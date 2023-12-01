Охлобыстин заявил, что отказался идти на интервью к иноагенту Дудю

Иван Охлобыстин, помимо своих творческих достижений, известен откровенностью и готовностью высказывать свое мнение на различные темы. В интервью aif.ru актер рассказал о предложениях принять участие в интервью у блогеров с антироссийской позицией. В частности, он отказался идти на беседу к иноагенту Юрию Дудю*.

Охлобыстин также отметил, что рассматривать подобные предложения не будет, поскольку считает их провокацией. Актер подчеркнул напоследок, что такие интервью часто превращаются в спарринг, где нужно сгущать краски и отстаивать свою позицию. А это Ивану кажется нецелесообразным.