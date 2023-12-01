Появился список российских артистов, критикующих певца SHAMAN

Владимир Киселев, владелец «Русской медиагруппы», заявил недавно, что многие артисты отказываются от участия в сборных концертах, если узнают, что на одной сцене с ними появится певец Ярослав Дронов, он же SHAMAN.

Некоторые из артистов, таких как заслуженный артист РФ Валерий Сюткин и певица Лайма Вайкуле, высказали свои критические мнения о творчестве SHAMANа. Комик Александр Гудков и вовсе выпустил пародию на клип SHAMANа «Я русский« под названием »Я узкий».

Софья Таюрская и Илья Прусикин* выразили критику в адрес творчества SHAMANа

Участники группы Little Big, Софья Таюрская и Илья Прусикин* (внесены в список иноагентов Минюстом), выразили критику в адрес творчества SHAMANа. Они сомневаются в том, что исполнитель достиг популярности без какой-либо продюсерской поддержки. Они также отметили сюрреалистичный образ певца и выразили свое недовольство тем, что премьера одной из его песен состоялась на федеральном канале.