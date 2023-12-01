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Певец Джанго высказался о Макаревиче, запретившем россиянам скачивать свой альбом

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Певец Джанго высказался о Макаревиче, запретившем россиянам скачивать свой альбом
Знаменитости
Источник фото: Алексей Поддубный / Сообшество ВКонтакте

Алексей Поддубный, более известный как певец Джанго, высказал свое мнение относительно Андрея Макаревича* (признан иноагентом), который ранее запретил скачивание своего нового альбома в РФ и Белоруссии.

Джанго считает, что Макаревич психически нездоров

Джанго выразил убеждение, что музыкант психически нездоров. Он подчеркнул, что позиция Макаревича* свидетельствует о глубокой ненависти к Российской Федерации и россиянам. Также композитор заявил, что он не слушает творчество «Машины времени» , предпочитая более серьезную музыку. 

«Объективно этот человек нездоров. Вы видите его позицию. Он просто ненавидит Россию. Речь идет о психической болезни. Лично я его не слушал, не слушаю и не буду слушать. Занимался всегда более серьезной музыкой», – сказал артист.

* Лицо, признанное иностранным агентом в России

Информационное агентство «Informing»

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