Певец Джанго высказался о Макаревиче, запретившем россиянам скачивать свой альбом

Алексей Поддубный, более известный как певец Джанго, высказал свое мнение относительно Андрея Макаревича* (признан иноагентом), который ранее запретил скачивание своего нового альбома в РФ и Белоруссии.

Джанго считает, что Макаревич психически нездоров

Джанго выразил убеждение, что музыкант психически нездоров. Он подчеркнул, что позиция Макаревича* свидетельствует о глубокой ненависти к Российской Федерации и россиянам. Также композитор заявил, что он не слушает творчество «Машины времени» , предпочитая более серьезную музыку.

«Объективно этот человек нездоров. Вы видите его позицию. Он просто ненавидит Россию. Речь идет о психической болезни. Лично я его не слушал, не слушаю и не буду слушать. Занимался всегда более серьезной музыкой», – сказал артист.

* Лицо, признанное иностранным агентом в России