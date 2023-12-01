Выяснилось, как сейчас живет и чем занимается актер Роман Мадянов

Заслуженный артист России Роман Мадянов за годы своего многолетнего творческого пути исполнил более 30 ролей в театре. Также он принял участие в съемках более чем в 100 кинолентах. Его творческая энергия не ограничивается рамками театральной сцены и кинематографа.

В феврале этого года стало известно, что артист принял решение покинуть Театр Маяковского, где он служил верой и правдой в течение двух десятилетий. В своем заявлении Мадянов подчеркнул, что не желает ожидать «момента отправки документов на присвоение звания». В настоящее время Роман возвращается на сцену в роли запрошенного артиста, покоряя сердца зрителей в ходе гастролей по России с постановкой под заглавием «Счастье у каждого свое».

После ухода из театра артист не прекращает деятельность в кино

После ухода из театра артист не прекращает свою актерскую деятельность в кино. В ноябре прошла премьера кинофильма «По щучьему велению«, где талантливый актер воплотил образ Батюшки-Царя. За ним последовала презентация нового сезона сериала »Склифосовский». Мадянов с успехом исполнил в ленте роль нового главврача Игоря Полонского.

В 2023 году актер представил зрителям новые работы. Речь идет о фильме Светланы Дружининой «Гардемарины 1787. Война«, а также сериалах «Наследство» и »Шаляпин».