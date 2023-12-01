Донские казаки заявили, что не принимали певца SHAMAN в свои ряды

Издание АиФ сообщает, что организация «Казачья сотня» опровергла информацию о якобы принятии в свои ряды российского певца SHAMAN (Ярослава Дронова). Пресс-секретарь войскового казачьего общества Людмила Бондарь подтвердила, что они не имеют совершенно никакого отношения к выдаче удостоверения казака, которое было предоставлено артисту-патриоту.

Фотографии документа со вклеенной фотографией Ярослава появились в Сети. В удостоверении указывалось, что он приписан к Всевеликому войску Донскому.

«Клоуны раздают удостоверения»

Бондарь, в свою очередь, отметила, что подобные случаи вызывают недовольство среди казаков. Они выражают негодование по поводу того, что «клоуны раздают удостоверения». Она также подчеркнула, что «Казачья сотня» не имеет отношения к данной организации и не знает, кто это такие.

Напоследок пресс-секретарь предположила, что выданное SHAMAN удостоверение казака было шуткой, а выданный образец документа не имеет никакого государственного статуса.