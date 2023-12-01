Показано на фото, как Пугачева проводит время на Кипре с мужем

В минувшем году знаменитая российская певица Алла Пугачева вместе с молодым мужем и детьми покинула Россию. Семья обосновалась в Израиле. Также супруги имеют недвижимость на Кипре, куда недавно перебрались. Недавно в Сети появились сообщения о том, что Алла Борисовна возвращалась в РФ в тайне и посещала Тверь для записи песен, но затем быстро улетела за границу. В конце минувшего месяца стало известно, что Пугачева покинула свою семью, отправившись в Лондон на встречу с подругами в День матери.

Пугачева была замечена вместе с мужем на Кипре во время прогулки

Однако недавно она была замечена вместе с мужем на Кипре во время прогулки, пишут «Самые Сливки». Это был первый публичный выход звездного семейства за долгое время.

Пугачева была замечена в белой рубашке и брюках, в то время как ее муж одел темно-синий спортивный костюм. Их появление вызвало волнение среди поклонников. Фанаты активно фотографировали их и запрашивали автографы, а затем слили фото в Интернет.