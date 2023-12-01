Дочь онкобольной актрисы Заворотнюк срочно возвращается в Москву

Анна Заворотнюк, дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк, которая мужественно борется с раком мозга, не раскрывает информацию о состоянии своей матери. В блоге девушка выразила тоску по родным, находящимся Москве, поэтому планирует вернуться из Дубая на Родину.

Заворотнюк планирует вернуться домой

По слухам, у модели есть тайный бойфренд, предположительно сделавший ей предложение руки и сердца. Анна очень мало говорит о личных отношениях и не делится с фанатами их подробностями. В блоге Заворотнюк только сообщила о планах вернуться домой. Она выразила непреодолимое желание провести время в зимней столице, посетить балет, выбрав новогодние украшения в ГУМе. Точная дата возвращения красотки также неизвестна.