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Дочь онкобольной актрисы Заворотнюк срочно возвращается в Москву

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Дочь онкобольной актрисы Заворотнюк срочно возвращается в Москву
Знаменитости
Источник фото: @anna_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк, дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк, которая мужественно борется с раком мозга, не раскрывает информацию о состоянии своей матери. В блоге девушка выразила тоску по родным, находящимся Москве, поэтому планирует вернуться из Дубая на Родину. 

Заворотнюк планирует вернуться домой

По слухам, у модели есть тайный бойфренд, предположительно сделавший ей предложение руки и сердца. Анна очень мало говорит о личных отношениях и не делится с фанатами их подробностями. В блоге Заворотнюк только сообщила о планах вернуться домой. Она выразила непреодолимое желание провести время в зимней столице, посетить балет, выбрав новогодние украшения в ГУМе. Точная дата возвращения красотки также неизвестна.

Информационное агентство «Informing»

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