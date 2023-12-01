Украинский блогер Kyivstoner заявил, что после начала СВО ему позвонил Максим Галкин

Популярный украинский рэпер и блогер Kyivstoner (настоящее имя Альберт Васильев) поделился в интервью, что после начала специальной военной операции на Украине ему позвонили комик Максим Галкин* (признан иноагентом) и его жена Алла Пугачева. Они выразили готовность оказать любую помощь, на что блогер ответил отказом, сказав, что у него пока что все в порядке.

У них с юмористом хорошие отношения

Васильев уточнил, что после обострения конфликта между ХАМАС и Израилем он также связался с Галкиным*, который на тот момент проживал в воюющей стране. Он подчеркнул, что у них с юмористом хорошие отношения и они периодически общаются, пишет Лента.ру.

Блогер выразил благодарность комику за готовность к любой помощи и подчеркнул, что дружит с артистом, ведущим и шоуменом с момента совместных проектов.