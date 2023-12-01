Киркоров показал, как прошло день рождение его дочери Аллы-Виктории

Сегодня у Филиппа Киркорова особенный день. Его любимой дочери Алле-Виктории исполняется 12 лет. Певец выложил в соцсети поздравление, дополнив его фотографией с дочерью, которой вручил огромный букет красивых цветов вместе с ее братом Мартином.

Детали других подарков для наследницы поп-король не раскрыл.

Источник фото: @fkirkorov

В предыдущем году популярный артист устроил великолепную вечеринку по мотивам «Круэлла» в честь дня рождения дочки. Как будет отмечаться этот день в этом году, остается для фанатов пока что тайной.

К поздравлениям в комментариях присоединились известные личности.

Дочь и сын Филиппа, напомним, появились на свет в Майами благодаря суррогатной матери. Их крестными родителями стали бизнесвумен Наталья Ефремова и телеведущий Андрей Малахов.