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Дочь тяжелобольной Анастасии Заворотнюк показала секси-фигуру в прозрачном мини

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Дочь тяжелобольной Анастасии Заворотнюк показала секси-фигуру в прозрачном мини
Знаменитости
Источник фото: @anna_zavorotnyuk

Дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна, восхищает поклонников своей фигурой, манерой поведения и стильными образами.

В своих социальных сетях лайфстайл-блогер поделилась стильными фото в откровенном образе - мини-платье, которые выглядит весьма соблазнительно, подчеркивая все изгибы точеной фигуры. Дополняет образ украшение на шее и светлая сумка, пишет Bimru.

Источник фото: @anna_zavorotnyuk

Снимки были сделаны в Арабских Эмиратах, где сейчас проживает Анна Заворотнюк.

Под серией фотоснимков поклонники просто завалили девушку положительными комментариями, выявляя свое восхищение.

«Красивая, Анна», «До чего же ты красивая», «Вы прекрасны,спору нет!», «Солнечно и прекрасно», - пишут фанаты.

Информационное агентство «Informing»

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