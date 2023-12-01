36-летняя актриса Мария Горбань опубликовала пляжное фото в купальнике

36-летняя российская актриса театра и кино и телеведущая Мария Горбань поделилась новой фотографией в купальнике на пляже. Снимок был опубликован в одной из социальных сетей.

На черно-белом снимке известная артистка позирует на шезлонге у океана. Она надела купальник с небольшой полоской, а волосы оставила распущенными.

Источник фото: @gorban_masha

Фанаты в комментариях под кадром выразили свое восхищение, оставив много похвалы и восхищения.

«Красотка», «Просто огонь», «Какая она секси», «Красавица», «Бомба».