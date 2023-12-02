Собчак прокомментировала скандал касательно сериала «Слово пацана»

Ксения Собчак была среди тех, кто высказал свое мнение относительно скандала вокруг телесериала «Слово пацана».

Масштаб события зависит от его скандальности

Как подчеркнула ведущая, масштаб события зависит от его скандальности. Она отметила, что история о преступных группировках в Казани в конце 80-х началась задолго до выхода многосерийного фильма. Обратила внимание журналистка на то, что проверку Роскомнадзора провела детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец, выражая сомнения в романтизации бандитизма и оправдании этого страшного явления. Она также добавила, что сериал имеет маркировку 18+, которую, по всей видимости, не увидела политик. Светская львица напоследок задала вопрос, кто дал подрастающему поколению право смотреть этот контент.

Собчак подчеркнула, что сериал считает не романтизирующим подростковые банды, а напротив, показывающим суровость и жестокость.