Актер Охлобыстин назвал Макаревича неплохим человеком

Иван Охлобыстин выразил свою глубокую печаль в связи с эмиграцией из России Андрея Макаревича*, признанного иностранным агентом. В беседе с АиФ он поделился своими чувствами, отметив, что это для него «чрезвычайно печально».

Мы им верили, мы пели их песни

«Мы им верили, мы пели их песни. Возьмем для примера Макаревича. У пионерского костра я сам пел: «Вот, новый поворот…». Это болезненно. Человек-то неплохой, уехал и уехал», — сказал артист.

Охлобыстин добавил напоследок, что осознал различия в политических взглядах с лидером рок-коллектива «Машина времени» задолго до эмиграции его из РФ. Упомянул он 2014 годе, когда Андрей Макаревич* высказывался против возвращения в Россию Крыма.