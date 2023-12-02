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Юлия Пересильд и Михаил Тройник тайно сыграли свадьбу: личные фото звезд появились в Сети

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Юлия Пересильд и Михаил Тройник тайно сыграли свадьбу: личные фото звезд появились в Сети
Знаменитости
Источник фото: @juliaperesild

По утверждениям нескольких телеграм-каналов, Юлия Пересильд и Михаил Тройник секретно связали себя узами брака. На данный момент детали свадебной церемонии, такие как дата, место, количество гостей, остаются под покровом тайны. Ни сами звезды, ни их представители не предоставили официальной информации на этот счет. 

Роман Михаила и Юлии начался на съемочной площадке. Впервые они предстали в обществе в качестве пары в минувшем году. В одном из интервью артистка говорила, что она впечатлена честностью и непосредственностью Тройника. Именно этими качествами мужчина завоевал сердце звезды. Известно также, что он хорошо ладит с дочерьми возлюбленной от предыдущих отношений.

Подробности о свадьбе остаются загадкой 

На данный момент нет официальных заявлений со стороны обоих актеров, а подробности о свадьбе остаются загадкой. Поклонники ожидают официального подтверждения и, возможно, разделения важных моментов этого особенного события в жизни звезд. Личные фото звезд публикует Московский Комсомолец.

Информационное агентство «Informing»

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