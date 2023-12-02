Звезда российского кино Марина Александрова эмоционально простилась с ролью Екатерины II

Марина Александрова приняла участие в 4-х сезонах проекта о российской императрице. Она трогательно выразилась по поводу этого важного в своей жизни фильма.

С начала 2014 года звезда исполняет роль обедневшей родственницы прусских королей, судьба которой предрекает ее стать императрицей Всероссийской Екатериной Великой.

За это время Марина сияла в четырех сезонах. Александрова эмоционально поделилась с соцсетях своим опытом участия в этом историческом проекте.

Она отметила, что этот творческий союз был долгожданным для всех участников. Она сама с нетерпением ожидала своего «Петра». Персонажа, как выяснилось позднее, ждали Наталья Шнейдерова и Александр Акопов.

«Екатерина Алексеевна все решила за нас. Первая часть была проектом, который запомнишь на всю жизнь. Счастлив актер, у которого такой опыт... Съемки закончились весной, все вокруг расцветало, расцветала зрительская любовь к моей героине и ко мне», — высказалась 41-летняя актриса.