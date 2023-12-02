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Звезда российского кино Марина Александрова эмоционально простилась с ролью Екатерины II

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Звезда российского кино Марина Александрова эмоционально простилась с ролью Екатерины II
Знаменитости
Источник фото: @mar_alexandrova

Марина Александрова приняла участие в 4-х сезонах проекта о российской императрице. Она трогательно выразилась по поводу этого важного в своей жизни фильма. 

С начала 2014 года звезда исполняет роль обедневшей родственницы прусских королей, судьба которой предрекает ее стать императрицей Всероссийской Екатериной Великой. 

За это время Марина сияла в четырех сезонах. Александрова эмоционально поделилась с соцсетях своим опытом участия в этом историческом проекте. 

Она отметила, что этот творческий союз был долгожданным для всех участников. Она сама с нетерпением ожидала своего «Петра». Персонажа, как выяснилось позднее, ждали Наталья Шнейдерова и Александр Акопов. 

«Екатерина Алексеевна все решила за нас. Первая часть была проектом, который запомнишь на всю жизнь. Счастлив актер, у которого такой опыт... Съемки закончились весной, все вокруг расцветало, расцветала зрительская любовь к моей героине и ко мне», — высказалась 41-летняя актриса.

Информационное агентство «Informing»

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