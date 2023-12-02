Художник Никас Сафронов заступился за Клару Новикову, назвав ее патриоткой

Никас Сафронов решил прокомментировать инцидент, который произошел с участием юмористки Клары Новиковой. Она случайно показала фотографию с флагом Украины на своем концерте в Москве. Артистку народный художник РФ назвал «очень порядочным, трепетным, достойным, благородным творческим человеком».

Звезда «Аншлага» является патриотом России

Он выразил уверенность, что случай с украинским флагом был случайностью и недоразумением. Сафронов подчеркнул, что звезда «Аншлага» является патриотом России. Она проживает в столице 50 лет, пишет Gazeta.ru.

Также Никас добавил, что о ней сложно сказать плохое слово. В заключение художник отметил, что в это непростое время Новикова дарит миллионам граждан много позитивных эмоций.