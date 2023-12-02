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Зрители заметили досадный киноляп с сумкой Катерины из фильма «Москва слезам не верит»

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Зрители заметили досадный киноляп с сумкой Катерины из фильма «Москва слезам не верит»
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Фото: @user15327819 / freepik.com

Фильм «Москва слезам не верит» вышел на широкие телеэкраны в 1979 году и сразу завоевал сердца многомиллионной аудитории. Но несмотря на свою популярность, поклонники обнаружили несколько досадных ляпов в этой легендарной комедии. 

Показывают разный набор продуктов питания

Один из них был связан с «магической» сумкой, из которой еда появляется сама по себе. В нескольких других сценах кинофильма замечены несостыковки в содержимом сумки Катерины. В каждой из сцен показывают разный набор продуктов питания. 

Еще одним странным ляпом стал платок главной героини, который постоянно менял форму узла на пикнике. Такие детали вызывают интерес у внимательных телезрителей, но не умаляют любви к этой истории, которая остается в сердцах поклонников.

Информационное агентство «Informing»

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