Зрители заметили досадный киноляп с сумкой Катерины из фильма «Москва слезам не верит»

Фильм «Москва слезам не верит» вышел на широкие телеэкраны в 1979 году и сразу завоевал сердца многомиллионной аудитории. Но несмотря на свою популярность, поклонники обнаружили несколько досадных ляпов в этой легендарной комедии.

Показывают разный набор продуктов питания

Один из них был связан с «магической» сумкой, из которой еда появляется сама по себе. В нескольких других сценах кинофильма замечены несостыковки в содержимом сумки Катерины. В каждой из сцен показывают разный набор продуктов питания.

Еще одним странным ляпом стал платок главной героини, который постоянно менял форму узла на пикнике. Такие детали вызывают интерес у внимательных телезрителей, но не умаляют любви к этой истории, которая остается в сердцах поклонников.