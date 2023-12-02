Актриса Проклова эмоционально ответила обидевшей ее вдове Караченцова

В эфире телешоу программы «Прямой эфир» произошла ссора между Людмилой Поргиной и Еленой Прокловой в ходе обсуждения жизни Александра Абдулова.

Поргина обвинила Штейнман

Лариса Штейнман, являвшаяся любовницей актера, рассказала в студии о своей жизни с ним, отметив трудности в отношениях. В ответ Поргина обвинила Штейнман в попытках завоевать место рядом с Абдуловым.

Проклова вмешалась, высказав свои сочувствия Поргиной, однако Людмила Андреевна отреагировала резко, спросив, прожила ли Проклова с кем-то 50 лет. В ответ ведущая выразила сожаление о вдове Караченцова, намекнув на многочисленные увлечения и интрижки Николая Петровича на стороне.