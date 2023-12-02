Филипп Киркоров рассказал, в чем секрет его успеха на эстраде РФ

По мнению популярного эстрадного исполнителя Филиппа Киркорова, ключ к успеху заключается в постоянной работе и преданности своему творчеству, а не волшебством или случайностью.

Артист выразил благодарность Тур и Хайдарову

Поп-король отмечает, что его «магические преображения» в текущем году (новый образ, появление предполагаемой избранницы Татьяны Тур) – это результат приложенных усилий. Артист выразил благодарность Тур и пластическому хирургу Тимуру Хайдарову за их помощь в достижении стройности, молодости и свежести. Каждый из них, по словам Киркорова, внес свой вклад, однако, как говорит Филипп, за всеми этими переменами стоит личная мотивация и огромный труд.