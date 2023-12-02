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Блогер Анастасия Ивлеева снялась в прозрачных стрингах для журнала

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Блогер Анастасия Ивлеева снялась в прозрачных стрингах для журнала
Знаменитости
Источник фото: @_agentgirl_

Известная блогерша, телеведущая, актриса Анастасия Ивлеева украсила новый выпуск журнала «Собака». Фотография знаменитости была опубликована на страницах печатного издания в соцсети.

В этом новом номере журнала красотка предстала в полупрозрачных стрингах с логотипом Saint Laurent. Ивлеева позировала в белой шубе, а также корсете, демонстрируя свою натуральность без макияжа. Дополнила образ она очками.

Источник фото: @_agentgirl_

Кстати, недавние фотография Анастасии, где она стоит на коленях перед крестом, вызвали критику интернет-пользователей за дерзкий наряд, сообщает Газета.Ru. Остается только ждать, как на новую откровенную фотосессию Ивлеевой отреагируют поклонники.

Информационное агентство «Informing»

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