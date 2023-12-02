Переехавший в Израиль Анатолий Белый не хочет возвращаться назад в Россию

Анатолий Белый высказал основную причину, по которой он в ближайшее время не планирует вернуться в Россию.

В новом интервью артист поделился, что он всячески избегает возвращения на родину из-за страха столкнуться с критикой со стороны большинства соотечественников. Белый отметил, что отказ от возможности жизни в РФ вызывает у него болезненные чувства. Тем не менее, Анатолию неприятно представлять, что на спектакли с его участием будут ходить те, кто «выражал в его адресс свою агрессию и негодование».

«Нет планов на возвращение. Невозможно восстановить отношения с людьми, которые кидаются в мою сторону грязью, и говорят, что им лучше без меня», - передает StarHit слова Белого.