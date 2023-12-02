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Певцов показал редкое фото 16-летнего сына Елисея

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Певцов показал редкое фото 16-летнего сына Елисея
Знаменитости
Источник фото: @Pevtsov_Moscow

Российский актер, педагог, депутат Дмитрий Певцов поделился редким снимком своего сына Елисея. До этого времени он оставался вдали от публичного внимания. 

Фотографии, где артист и Ольга Дроздова предстают вместе с сыном, были опубликованы в его Телеграм-канале.

Источник фото: @Pevtsov_Moscow

Дмитрий и Ольга, состоящие в браке с 1994 года, считаются одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. В их семье родился сын Елисей. Несмотря на то, что старший сын Даниил трагически ушел из жизни еще 10 лет назад, супруги продолжают быть образцом семейного единения.

Певцов всегда довольно осторожен в обсуждении своей личной жизни. Но в этот раз он решил сделать исключение и поделиться отрывком из своего семейного мира, представив взгляду поклонников редкое фото непубличного 16-летнего сына, пишет 5-tv.ru.

Информационное агентство «Informing»

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