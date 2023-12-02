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Бородина хлестко ответила Боне

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Бородина хлестко ответила Боне
Знаменитости
Источник фото: @borodylia

Недавно Ксения Бородина и Виктория Боня, которые уже много лет обмениваются колкостями и подтрунивают друг над другом, встретились на премьере сериала «Кеша должен умереть». Обычно звезды «Дома-2» предпочитают сторониться друг друга и пререкаются только в соцсетях. Однако на светском мероприятии Виктория неожиданно подошла к Ксении и завела о чем-то разговор. Эта встреча заинтриговала подписчиков Бородиной, и они стали интересоваться:

«Что от вас хотела Боня?».

«Виктория подошла и сказала, что у нее нет желания ругаться и она не понимает, почему я ее избегаю на мероприятиях. Я объяснила, что бегать не в моих правилах, а желания общаться нет, потому что она много лет нелестно отзывается обо мне в своих прямых эфирах. При том, что я никогда с ней не конфликтовала», — пояснила Ксения.

Бородина считает, что Боня просто хотела привлечь к себе внимание, поэтому она попыталась примириться. По словам Ксении, Виктория понимала, что об их общении СМИ обязательно напишут.

На вопрос Бородиной, записывает ли она разговор, Виктория сказала, что нет. Но вскоре выяснилось, что видео их общения появилось в ее сторис.

Несколько дней назад между Бородиной и Боней произошла очередная перепалка. На одном из мероприятий к Ксении подошла девушка в маске.

«Я думала, это Боня! Ей такое надо было в свое время», — иронично заметила Бородина, намекая на результат пластической процедуры, которой подвергла себя Боня.

Информационное агентство «Informing»

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