Актера Мамаева не пустили на федеральный канал «Россия 1» в бейсболке с триколором

Известный российский актер Михаил Мамаев на днях столкнулся с неприятным инцидентом на федеральном телеканале «Россия 1« во время съемок шоу »Привет, Андрей». Артисту запретиил выступать в бейсболке с российским флагом.

Мамаев выразил недоумение по поводу данного запрета

Мамаев, известный своим патриотическим настроем, выразил недоумение по поводу данного запрета. Он подчеркнул, что, если операторы не будут снимать людей в военной форме, их стоит немедленно заменить. Возник конфликт с редакцией программы, из-за чего актеру пришлось срочно покинуть съемочную площадку.

Мамаев после этого выразил свое разочарование в отношении поддержки бойцов на российских каналах. Он не понимает, почему люди, носящие бейсболки с блестками, не вызывают у общественности негативной реакции, в отличие от триколора.