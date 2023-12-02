Канал «Россия» устроил скандал актеру Мамаеву из-за бейсболки участника СВО

Михаил Мамаев поделился в своем телеграм-канале подробностями вопиющего инцидента, который не так давно произошел с ним при попытке появиться в эфире телеканала «Россия» в кепке с триколором.

Планировав появиться в телепрограмме «Привет, Андрей!», актеру потребовалось снять бейсболку участника СВО с изображением флага Российской Федерации. Возмутившись таким требованием, артист отказался от этого.

Актер не понимает, почему флаг России на его бейсболке вызвал такое смущение у съемочной группы

Он выразил недовольство, подчеркнув, что не понимает, почему флаг России на его бейсболке вызвал такое смущение у съемочной группы. Актер, отметим, временно вернулся из зоны боевых действий ради съемок в рейтинговом шоу.