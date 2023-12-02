Андрей Кончаловский продолжает быть активным и преданным своему творчеству

На данный момент Андрей Кончаловский, известный режиссер и народный артист РСФСР, продолжает быть активным и преданным своему творчеству. Он ведет активную творческую деятельность и поддерживает действия российских властей, в том числе спецоперацию. Режиссер также занят съемками многосерийного фильма «Хроники русской революции», который требует продолжительного процесса кастинга для подбора соответствующих актеров.

Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая вступили в брак в 1998 году. У супругов есть двое общих детей: дочь Мария и сын Петр. Брак знаменитостей продолжается уже многие годы, и, несмотря на испытания, семья продолжает жить вместе.