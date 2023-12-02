43-летняя телеведщая Боня опубликовала новое фото с Мальдив с 30-летним бойфрендом

Виктория Боня опубликовала новые фотографии со своим 30-летним бойфрендом. Избранником телезвезды, напомним, стал бизнесмен Руслан Гасанов.

На снимках, размещенных в соцсести, они позируют во время отдыха на Мальдивах.

Теледива подписала фото словами: «Наши фотки с Мальдив».

Фанаты выразили мнение, что ведущая заслуживает лучшего парня

Однако эта публикация вызвала негодование у большинства подписчиков. Некоторые фанаты выразили мнение, что ведущая заслуживает лучшего парня. Другие поклонники указали на то, что он ранее был женат, но все еще не разведен, что вызвало негодование у части аудитории.

Отметим, что роман Вики и Руслана долгое время был скрыт от общественности.