Пригожин призвал повесить певицу Наргиз на столбе: «Самое мерзкое существо»

Иосиф Пригожин, известный продюсер, выразил свое сильные негодование и обвинения в адрес певицы Наргиз Закировой после того, как она в беседе с пранкерами высказала резкое отношение к РФ и предложила написать свое имя на ракете, которую запустят ВСУ по российским военным.

Пригожин осудил высказывания певицы, призывающие к насилию

Пригожин за это призвал «повесить Наргиз на столбе». Муж Валерии выразил недоумение по поводу критики Максима Фадеева, а также сравнения продюсера с Гитлером. Пригожин осудил высказывания певицы, призывающие к насилию.

Он также выразил мнение, что артистка не осознает серьезность своих слов, предложив отправить ее в тюрьму на некоторое время.