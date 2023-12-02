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Пригожин призвал повесить певицу Наргиз на столбе: «Самое мерзкое существо»

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Пригожин призвал повесить певицу Наргиз на столбе: «Самое мерзкое существо»
Знаменитости
Источник фото: @iosifprigozhin8872

Иосиф Пригожин, известный продюсер, выразил свое сильные негодование и обвинения в адрес певицы Наргиз Закировой после того, как она в беседе с пранкерами высказала резкое отношение к РФ и предложила написать свое имя на ракете, которую запустят ВСУ по российским военным. 

Пригожин осудил высказывания певицы, призывающие к насилию

Пригожин за это призвал «повесить Наргиз на столбе». Муж Валерии выразил недоумение по поводу критики Максима Фадеева, а также сравнения продюсера с Гитлером. Пригожин осудил высказывания певицы, призывающие к насилию. 

Он также выразил мнение, что артистка не осознает серьезность своих слов, предложив отправить ее в тюрьму на некоторое время.

Информационное агентство «Informing»

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