СМИ выяснили, куда делся телеведущий Юлий Гусман

В конце лета предыдущего года телеведущий переехал за океан

Юлий Гусман, известный российский ведущий, уже более года не появляется на публике и не участвует в российских телевизионных проектах. В конце лета предыдущего года телеведущий переехал за океан в Нью-Йорк вместе со своей женой и дочерью Лолой. Несмотря на свой переезд, он иногда прилетает время от времени в Москву по работе.

Недавно Гусмана пригласил на съемки фильма режиссер Андрей Кончаловский, где актер исполнил небольшую роль владельца газеты Слуцкого. Также 80-летний Юлий Соломонович, помимо работы, много времени уделяет своим внукам.