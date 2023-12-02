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СМИ выяснили, куда делся телеведущий Юлий Гусман

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СМИ выяснили, куда делся телеведущий Юлий Гусман
Знаменитости
Источник фото: @show.biz.news

В конце лета предыдущего года телеведущий переехал за океан

Юлий Гусман, известный российский ведущий, уже более года не появляется на публике и не участвует в российских телевизионных проектах. В конце лета предыдущего года телеведущий переехал за океан в Нью-Йорк вместе со своей женой и дочерью Лолой. Несмотря на свой переезд, он иногда прилетает время от времени в Москву по работе. 

Недавно Гусмана пригласил на съемки фильма режиссер Андрей Кончаловский, где актер исполнил небольшую роль владельца газеты Слуцкого. Также 80-летний Юлий Соломонович, помимо работы, много времени уделяет своим внукам.

Информационное агентство «Informing»

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