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Продюсер Иосиф Пригожин негативно высказался в адрес певицы Наргиз

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Продюсер Иосиф Пригожин негативно высказался в адрес певицы Наргиз
Знаменитости
Источник фото: @prigozhin_iosif

После появления в сети видео-общения певицы Наргиз с пранкерами, которые  представились помощниками президента Украины Зеленского, все представители шоу-бизнеса не на шутку взбудоражились, а Иосиф Пригожин призвал повесить ее на столбе.

«Она просто самое мерзкое существо, которое я когда-либо встречал. Как можно быть такой неблагодарной стране, которая дала тебе все?! Быть неблагодарной по отношению к продюсеру, так по-хамски говорить!», - выражает свое недовольство услышанным Пригожин.

Продолжая комментировать слова Наргиз, Пригожин  был возмущен тем, как человек может сказать, чтобы его имя написали на украинской ракете и запустили ее по своим же, русским, людям. По его словам, она сама не понимает, что говорит и убежден, что место Наргиз  в тюрьме.

Информационное агентство «Informing»

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