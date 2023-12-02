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Бывший участник группы «Мираж» Рома Жуков разыскивается из-за долгов на сумму 500 тыс. рублей

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Бывший участник группы «Мираж» Рома Жуков разыскивается из-за долгов на сумму 500 тыс. рублей
Знаменитости
Источник фото: @zhukovroma_official

По сообщению Telegram-канала Mash бывший участник группы «Мираж» Рома Жуков объявлен в розыск из-за долгов на сумму 500 тыс. рублей. Якобы данная сумма накопилась из-за неуплаты штрафов ГИБДД и просроченных кредитов. Но, по словам самого певца, он исправно все оплачивает, в том числе и алименты на детей, в размере 300 тыс. на месяц.

Как говорит музыкант, клевета его бывшей супругой вызвана желанием стать известной. 

Напомним, ранее экс-супруга Жукова заявила, что он заставляет ее отчитываться за каждую потраченную копейку с алиментов и, якобы, она получает от певца  на пятерых детей всего 21 тыс. рублей.

Информационное агентство «Informing»

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