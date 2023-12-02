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Ушла из жизни известная артистка Медея Амиранашвили

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Ушла из жизни известная артистка Медея Амиранашвили
Знаменитости
Источник фото: @makvala_kasrashvili

Известная артистка СССР и Грузии Медея Амиранашвили ушла из жизни. Она умерла в возрасте 94 лет. Об этой трагической новости сообщили в Тбилисской государственной консерватории. 

Артистка, родившаяся в 1930 году в Тбилиси, росла в семье оперного певца Петра Амиранашвили и певицы Надежды Цомая. Являлась солисткой Грузинского театра оперы и балета с 1954 года по 1991 год. Амиранашвили гастролировала в различных странах мира в качестве камерной певицы. С 1972 года преподавала в Тбилисской консерватории. В 1982 году стала профессором. С 1991 года по 2006 год Медея Ясоонович занимала пост художественного руководителя Кутаисского оперного театра, а также являлсь депутатом Верховного Совета Грузинской ССР 7-го созыва.

Информационное агентство «Informing»

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