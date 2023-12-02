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«Я потеряла свою мать навсегда»: Татьяна Плаксина откровенно о прошлом

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«Я потеряла свою мать навсегда»: Татьяна Плаксина откровенно о прошлом
Знаменитости
Источник фото: @uspenskayalubov_official

Уже прошли те времена, когда Любовь Успенская искала пути как помириться с дочерью, а та, в свою очередь, то потеряет зубы вместе с челюстью на экзотических островах, то мотается неприкаянно по Америке. Но в свои 33 года Татьяна Плаксина наконец поняла, что во всем необходимо слушаться маму. Теперь же Любовь Успенская постепенно лепит из своей дочери певицу.

Спустя время, все свои поступки Плаксина списывает на ошибки молодости и на то, что ей не нравилось быть дочерью певицы, к которой предъявляют те требования, которые она не может и не хочет соблюдать.

«Я всегда думала о том, что хотела бы родиться в обычной семье, где меня бы никто не трогал, и никто бы не смотрел на меня как-будто под микроскопом. На тот момент я не понимала, что я за человек», - делится своими мыслями дочь Успенской.

Когда Татьяна, по ее словам, поняла, что на самом деле никому не нужна, кроме матери, то произошло какое-то озарение. К этому она пришла после поездки в Америку к отцу, которому, как оказалось, совершенно не нужна.

«На тот момент мне просто хотелось быть рядом с мамой. Все эти обиды прошлого оказались никчемными по сравнению с угрозой того, что я потеряла свою мать навсегда», - откровенничает помудревшая Татьяна Плаксина  в документальном фильме «Алена, блин! ДОК».

Информационное агентство «Informing»

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