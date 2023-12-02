Вернувшийся в Россию Александр Ревва сказал, что «спасет мир»

По информации МК, Александр Ревва, вернувшийся в Россию в последние месяцы, выступил на «Песне года». Шоумен вышел на сцену дважды. Первый раз с сольным номером, а во второй раз в общей песне. При этом он замечен был своей отдаленностью от других звезд мероприятия. Представил артиста только Сергей Лазарев. В то же время его напарница Лера Кудрявцева не вышла на сцену при объявлении юмориста.

Ревва эффектно выступил

Ревва эффектно выступил в окружении полуобнаженных красоток, получив после окончания номера овации от зрителей.

«Любовь спасет мир», - сказал напоследок певец и после этого быстро удалился со сцены.

После выхода со сцены Александра окружили поклонники с просьбой сфотографироваться, и он радушно ответил на их просьбы.

На мероприятии сопровождали артиста дочка и жена.