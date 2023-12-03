Появился первый тизер «Букиных» — продолжения «Счастливы вместе»

ТНТ представил предварительный отрывок из «Букиных«. Фильм является продолжением популярного телесериала »Счастливы вместе», пишет Чемпионат. В видео можно заметить, что главные персонажи выросли, а также познакомиться с новыми героями, включая соседей Даши и Гены, которые явились поздороваться.

Продолжение сериала будет рассказывать о новых главах жизни известной семьи. Идиллию Гены и Даши, которые наконец-то наслаждаются жизнью вдвоем, послав детей в самостоятельное плавание, нарушили Света и Рома. Они переезжают к родителям со своими семьями. Соседи Букиных не собираются терпеть беспорядок.

Премьера сериала намечена на 18 декабря

Премьера новинки намечена на 18 декабря. Пройдет она на ТНТ и будет состоять из 10 захватывающих эпизодов.