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Появился первый тизер «Букиных» — продолжения «Счастливы вместе»

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Появился первый тизер «Букиных» — продолжения «Счастливы вместе»
Знаменитости
Источник фото: Букины решают! / ВКонтакте

ТНТ представил предварительный отрывок из «Букиных«. Фильм является продолжением популярного телесериала »Счастливы вместе», пишет Чемпионат. В видео можно заметить, что главные персонажи выросли, а также познакомиться с новыми героями, включая соседей Даши и Гены, которые явились поздороваться. 

Продолжение сериала будет рассказывать о новых главах жизни известной семьи. Идиллию Гены и Даши, которые наконец-то наслаждаются жизнью вдвоем, послав детей в самостоятельное плавание, нарушили Света и Рома. Они переезжают к родителям со своими семьями. Соседи Букиных не собираются терпеть беспорядок. 

Премьера сериала намечена на 18 декабря

Премьера новинки намечена на 18 декабря. Пройдет она на ТНТ и будет состоять из 10 захватывающих эпизодов.

Информационное агентство «Informing»

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