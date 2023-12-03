Липчанин ради продвижения песни с Инстасамкой продал квартиру за 3 млн

Артист K.KRASH (настоящее имя Кирилл Леликов) попал в трудное положение, доверившись сотрудничеству с Инстасамкой. После продажи своей квартиры в Липецке и вложения денег в их совместный трек, планы парня не оправдались.

Несмотря на многолетние безуспешные попытки молодого музыканта пробиться к славе, включая участие в шоу, успеха добиться ему так и не удалось.

Совместный трек не получил популярности

По информации издания StarHit, певец оставил квартиру в Липецке как запасной план, перебравшись в столицу. Однако сотрудничество с известной артисткой вынудило его продать давнюю недвижимость и поставить все на кон. Несмотря на это, совместный трек не получил популярности. Через неделю песня из чартов пропала.

Сама Инстасамка теперь также не поддерживает Леликова. Таким образом, Кирилл потерял не только славу, но и квартиру, а также 3 млн, полученные от продажи.