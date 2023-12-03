Певица София Ротару оплатила 29-летнему внуку Шаману все расходы за границей

Рravda.Ru пишет, что София Ротару увезла своего 29-летнего внука Анатолия Евдокименко из Украины, оплатив ему все расходы и поддерживая его карьеру за границей.

Молодой человек, известный под творческим псевдонимом SHMN (Шаман), сейчас активно развивает и продвигает в Штатах свое творчество.

Нужно отметить, что выбор имени был сделан еще в 2017 году, задолго до появления российского артиста с аналогичным псевдонимом российского певца Shaman.

Анатолий заключил контракты с иностранными лейблами. Он также некоторое время сотрудничал с американскими артистами. Его песни регулярно звучат на радио.

Ротару всячески поддерживает внука, обеспечивая ему не только финансовую поддержку, но и помогая советом в его творческом пути.