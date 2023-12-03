Дочь Пересильд прокомментировала откровенные сцены в сериале «Слово пацана» со своим участием

Как известно, в сериале «Слово пацана» снялась Анна Пересильд, дочь известной актрисы. В фильме она целуется с героем Рузиля Минекаева. Девушка призналась, что это первый в ее жизни поцелуй.

Анна поцеловалась с Минекаевым

По словам звездной наследницы, она сильно переживала, но партнер ее успокоил. Все принялись обсуждать откровенную сцену и многие пользователи остались недовольны тем, что 14-летняя Анна поцеловалась с Минекаевым, который старше нее на 10 лет и у которого есть супруга и ребенок.

Учитель и Пересильд были против участия дочери в сериале

Родители Пересильд также не поддерживали стремление сняться в сериале. Отец-режиссер был против участия в откровенных и жестоких сценах, но юная артистка его переубедила. Не поддержала идею Юлия Пересильд. Хотя в итоге актриса смирилась с выбором дочери и доверилась режиссеру Жоре Крыжовникову, с которым вместе училась в вузе.