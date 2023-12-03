Трек российской артистки возглавил мировой хит-парад Shazam

Группа «Аигел» с треком «Пыяла», ставшей саундтреком к новому сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», достигла первого места в мировом хит-параде Shazam, сделав настоящий прорыв. Всего за несколько последних дней эта песня поднялась со второго места на первое, а в российском чарте она также удерживает лидирующие позиции неделю, сообщает АиФ.

Исполненный на татарском языке сингл стал официальным саундтреком сериала, что значительно увеличило его популярность. Айгель Гайсина родом из Набережных Челнов. В настоящее время солистка проживает в Германии. Через эту композицию она хотела передать всю хрупкость любви.

При этом нужно отметить, что премьера состоялась еще в ноябре 2020 года. Песня была известна поклонникам группы на протяжении 3-х лет. Но после выхода сериала «Слово пацана», рассказывающего о бандитах Казани, популярность трека возросла.

Этот успех был весьма неожиданным для артистки, учитывая, что прошло несколько лет с момента выпуска песни. Айгель подчеркнула в беседе с журналистами, что через «Пыяла» хотела до людей донести эмоции, возникающие после разрушения любви, которые сравнимы с острыми осколками стекла.