Лена Ленина поддержала Волочкову в скандале с Сергеем Лазаревым

На днях в российском шоу-бизнесе произошел очередной скандал. Анастасия Волочкова выразила желание сделать снимки с популярными артистами на красной дорожке во время вручения премии «Золотой Граммофон». Однако Сергей Лазарев отказался. Он сообщил, что сильно занят.

Решили прокомментировать эту ситуацию многие знаменитости. К примеру, Ксения Бородина отметила, что текущий имидж танцовщицы оставляет желать лучшего.

Лазарев испытывает неприязнь к блондинкам

Высказалась Лена Ленина. Писательница и бизнесвумен выразила поддержку балерине. Она считает, что Лазарев возможно, испытывает неприязнь к блондинкам. Также светская львица выразила сожаление по поводу Волочковой, о которой в последнее время не говорит только ленивый и которую открыто описывают как женщину с алкогольной зависимостью и неразборчивую в сексуальных связях.