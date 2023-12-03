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«Песня года-2023»: Кристина Орбакайте едва не упала на концерте в Москве

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«Песня года-2023»: Кристина Орбакайте едва не упала на концерте в Москве
Знаменитости
Источник фото: @orbakaite.kris

Певица Кристина Орбакайте не так давно вернулась в Россию. Она приехала из Штатов ради выступления на «Песне года-2023» в Москве. Во время исполнения песни «Только вдвоем» она едва не упала со сцены из-за скользкого пола. 

Выразила недовольство организацией мероприятия

Несмотря на успешное выступление и бурные аплодисменты поклонников, за кулисами певица выразила недовольство организацией мероприятия. Артистка отметила, что на сцене как будто каток. При этом Орбакайте не стала отвечать на вопросы журналистов. 

Дочь Примадонны лишь пожелала всем мирного неба над головой, выражая любовь ко всем зрителям.

Информационное агентство «Informing»

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