Стало известно, кого члены жюри решили спасти в пятом выпуске телешоу «Суперстар!»

В новом пятом выпуске телешоу «Суперстар!» члены жюри единогласно решили спасти участницу Татьяну Маркову, которая оказалась на последнем месте после выступлений.

По правилам развлекательной программы, один из участников должен был покинуть проект, и именно Маркова оказалась в опасной зоне.

Певица, увидев результаты голосования, не смогла сдержать слез. Однако ведущий шоу Вадим Такменев приободрил ее, отметив трансформацию артистки и ее смелость при выборе песен. Татьяна выразила благодарность за поддержку. Она призналась, что участие в проекте для нее стало настоящим экспериментом, поскольку нередко приходилось преодолевать трудности и саму себя.

Благодаря судьям Маркова осталась на проекте

В итоге она призналась, что обидно покидать шоу, так как не успела показать все, чем она хотела удивить жюри и зрителей. После этого членам звездного жюри была предоставлена возможность спасти участницу от выбывания. После тайного голосования решение принималось единогласно. Благодаря судьям Маркова осталась на проекте, избежав выбывания, пишет Вокруг ТВ.