В Уфе простились с ветераном ансамбля имени Гаскарова Алексеем Байгазовым

По данным Газета.ру, ушел из жизни заслуженный артист и ветеран ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова, Алексей Изиляевич Байгазов. Ему было 72 года.

Интересно: Байгазов, заслуженный артист Республики Башкортостан, начал карьеру в государственном ансамбле песни и пляски «Марий Эл». Затем, в 1975 году, он присоединился к ансамблю имени Файзи Гаскарова. Зрителям запомнились его уникальные трюки в русских и украинских танцах, а также в казачьих танцах Кубани.

Алексей Байгазов объездил много стран, привлекая внимание окружающих своим мастерством. После выхода на пенсию продолжил работу в ансамбле. Также он занимался мастерством по пошиву сценической обуви, сотрудничая с ансамблем танца «Эрвел» Мишкинского Дворца культуры и передавая свой опыт молодым талантливым танцорам.