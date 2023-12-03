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Цыганов и Боярская породнились: стали семьей

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Цыганов и Боярская породнились: стали семьей
Знаменитости
Источник фото: соцсети Евгения Циганова

Евгений Цыганов и Елизавета Боярская, знаменитые российские актеры, встретились вместе на экране в комедии «Блондинка». На премьере они порадовали публику семейным дуэтом, где актер исполнил роль начинающего режиссера, а артистка сыграла его мать.

Полина снялась в нескольких лентах

Таланты Цыганова также передались его дочерям. 18-летняя старшая дочь актера Полина снялась в нескольких лентах, включая драму «110», где исполнила роль дочери Боярской. Таким образом, зрители могут насладиться семейным тандемом в картине, где обсуждаются сложные отношения между дочкой и родительницей.

Кстати, это не первый раз, когда дети Евгения пробуют свои силы в кинематографе. Саша, Софья, Полина и сын Федор имеют небольшой опыт в актерской профессии.

Информационное агентство «Informing»

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