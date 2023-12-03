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Певица Юлия Чичерина призвала отправить телеведущего Андрея Малахова на фронт

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Певица Юлия Чичерина призвала отправить телеведущего Андрея Малахова на фронт
Знаменитости
Источник фото: @julia_chicherina

Певица Юлия Чичерина отреагировала на скандал в шоу «Привет, Андрей!». Актера Михаила Мамаева, приехавшего на съемки в бейсболке с российским флагом, попросили покинуть студию.

Россиянам инцидент пытаются преподнести как нелепую случайность, однако в нем явно усматривается политический подтекст, уверена исполнительница.

Отправить телеведущего Андрея Малахова на фронт

45-летняя Чичерина в связи с разгоревшимся скандалом у себя в соцсети призвала отправить телеведущего Андрея Малахова, который «всю жизнь развращал общество желтыми сплетнями», на фронт.

По ее мнению, только побывав там, где «совсем другие условия», его не будет «выворачивать наизнанку» от таких «гардемаринов», как Мамаев, и он сможет исправиться, встать на праведный путь.

В завершение Юлия призвала россиян «начинать чинить телевизор», передает «Bimru».

Информационное агентство «Informing»

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