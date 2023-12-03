В Новосибирске заметили Валерию, Иосифа Пригожина и певца Паскаля

В Новосибирске проведено торжественное мероприятие в честь 25-летия соединения противовоздушной обороны. Об этом пишет МК, ссылаясь на пресс-службу Центрального военного округа.

На мероприятии выступил певец Паскаль (Павел Титов), который поделился встречей в аэропорту с певицей Валерией и ее супругом Иосифом Пригожиным. Певица также провела концерт во Дворце культуры Железнодорожников.

Источник фото: Паскаль / ВКонтакте

Паскаль опубликовал новую фотографию с супружеской парой в своем микроблоге во «ВКонтакте». Снимок он разметил 29 ноября, подписав следующим образом:

«Очень приятная встреча произошла в аэропорту Новосибирска. Утро раннее, прилетели. Наши коллеги покидают прекрасный город».