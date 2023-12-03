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Аллегрова спела о погибших на СВО: зрители рыдали

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Аллегрова спела о погибших на СВО: зрители рыдали
Знаменитости
Источник фото: @irinaallegrovaofficial

Ирина Аллегрова приняла участие в гала-концерте «Песня года». Несмотря на отсутствие новых хитов, в этом году артистка впервые появилась в качестве гостя фестиваля. Поддерживая патриотическую тематику она исполнила композицию о погибших в СВО бойцах, вызвав эмоциональную реакцию у зрителей. 

Плакала не только публика, но и сама Аллегрова

После выступления поклонники оценили ее исполнение продолжительными овациями и букетами цветов. Хотя Ирина предпочитает не принимать их лично, один поклонник все же решил вручить цветы самостоятельно, вызвав инцидент с охраной. 

После выступления звезда эстрады была немногословна, не уделила время общению с журналистами и избегала традиционной фотосессии.

Информационное агентство «Informing»

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