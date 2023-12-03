Николай Басков рассказал правду о романе с Илоной Котелюх. Артист опроверг эту информацию, называя ее только близкой подругой.

Они просто пошли на концерт вместе

Слухи о возможных романтических отношениях начали распространяться в Сети после того, как пару заметили вместе во время концерта Лолиты Милявской. Басков уточнил, что его хорошая знакомая прилетела всего на несколько дней и они просто пошли на концерт вместе.

Также он поделился, что композиция «Ты неотразима» является его самой любимой, рассказав о планах на предстоящие новогодние праздники, которые включают несколько запланированных выступлений.